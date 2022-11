Pescatore folgorato da una scarica elettrica: il dramma a Vico Equense

Ieri in tarda serata, i carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti in località Marina di Seiano per il ritrovamento di un cadavere. Si tratta di un 34enne del posto, morto verosimilmente per folgoramento. Si chiamava Ugo Manganaro e di professione era un pescatore.

Indagini in corso per chiarire la dinamica ma sembra che una scarica elettrica gli sia risultata fatale. Probabilmente il maltempo ha mietuto la prima vittima della zona. La salma è stata sequestrata e così l’intera area. Le indagini sono affidate ai militari coordinati dalla procura di Torre Annunziata a opera del sostituto procuratore Anna Chiara Fasano.