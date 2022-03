Tragedia sui binari, travolto mentre li attraversa in bici muore sul colpo: forti ritardi sulla Napoli-Roma

E' stato investito da un treno all'altezza di via Saraceni a Santa Maria Capua Vetere, mentre attraversava i binari in bicicletta. Probabilmente non ha rispettato i tempi di attesa e tale distrazione è risultata fatale.

Il 118 giunto sul posto, come riporta Casertanews, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul colpo. Al vaglio della Polfer di Caserta la dinamica del tragico evento. Sul posto una pattuglia della polizia municipale.

Forti ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria Napoli - Roma verso Cassino.