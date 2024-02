Tragedia sui binari, muore investito dal treno

Tragedia sulla linea Eav per il decesso di una persona. Probabile il gesto volontario. Ecco la nota dell'Ente Autonomo Volturno

"La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre del Greco e Sant’Antonio è sospesa a causa di un investimento conseguente ad un probabile suicidio. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino e Sorrento limitano il servizio ferroviario a Torre del Greco. I treni in partenza da Sorrento e Poggiomarino per Napoli limitano la corsa a Torre Annunziata. E’ stato disposto servizio autobus sostitutivo".