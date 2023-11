Travolto da un treno mentre si recava dalla fidanzatina: muore 16enne

Saranno celebrati oggi alle 14.00 nella parrocchia di San Massimo Vescovo, i funerali di Aniello Marino, il 16enne di Orta di Atella travolto e ucciso da un treno sui binari della stazione di Frattamaggiore, come riporta Casertanews.it.

“E’ il momento di unirci nel silenzio e nella preghiera per il nostro giovane Aniello Marino e la sua famiglia.In occasione di tale funzioni religiose e quale segno di cordoglio e partecipazione di tutta la cittadinanza è stato proclamato il lutto cittadino”, ha detto il sindaco Antonino Santillo.

L'impatto sui binari

Secondo le ultime ricostruzioni della tragedia sembra che il 16enne si stesse recando dalla fidanzatina quando alla stazione si è ritrovato sui binari, probabilmente per 'accorciare' i tempi. Solo che proprio in quel preciso istante un treno stava transitando ad alta velocità e l'impatto è stato inevitabile. Aniello avrebbe anche provato fino alla fine a correre ancora di più per salvarsi ma tutti gli sforzi sono stati vani. La salma è stata riconosciuta grazie al telefono cellulare che era ancora nei pantaloni (con la scheda intestata alla mamma) e dalle scarpe.