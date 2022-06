Camion travolge e uccide un uomo e ferisce due donne. Fermato 29enne

E' morto in ospedale L.G. il 71enne investito ieri in via Verdi a Volla dal conducente di un furgone. Nella sua folle corsa il mezzo pesante ha travolto anche due donne 40 (L.D.S.) e 47 anni (L.E.) rimaste gravemente ferite

Il furgone è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli. Il soggetto gravemente sospettato di essere alla guida del mezzo, si trova presso la caserma dei carabinieri di Cercola. Al vaglio la sua posizione, d’intesa con l'autorità giudiziaria. Si tratta di un 29enne napoletano. Ancora da ricostruire l’intera dinamica dei fatti e le motivazioni dell'incidente.

Nel video pubblicato dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook, si vede il furgone centrare in pieno una donna che camminava a bordo strada.