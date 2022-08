Un anziano è morto fulminato a Torre del Greco ieri mattina in via Cavallo. N.S. era accanto ad una scala quando è stato trovato dai soccorritori, ma era ormai troppo tardi per salvargli la vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta e sequestrato il terreno agricolo. A scatenare la scossa elettrica fatale probabilmente un cavo elettrico difettoso.