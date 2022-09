Lutto per la morte improvvisa di "Tonino" Pollo: lascia la moglie e due figli

Lutto a caivano per la morte improvvisa di Luigi Pollo, per tutti Tonino. Noto in città per il suo ruolo di dipendente comunale, Luigi - 62 anni - lascia la moglie Enza e i figli Antonio e Veronica. L'intera città, in queste ore, si è stretta al dolore della famiglia.

Sono tanti anche i messaggi comparsi sui social. Antonio ad esempio, scrive: "Ho imparato tanto da te e mi sei stato vicino più di tutti quando mio padre non c’era. Non doveva andare così, non in questo modo. Spero un giorno di rincontrarti. Continuerò ad aspettarti la sera per chiudere insieme e un pensiero per te mi ricorderà chi eri. Buon viaggio".