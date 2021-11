Lutto nel mondo della "Festa dei Gigli": addio al maestro Tonino

Lutto a Nola per la morte di una delle figure storiche della "Festa dei Gigli": il maestro Tonino Giannino. Tanti i messaggi di cordoglio per lui che, in queste ore, vengono pubblicati sui social. Tra questi anche quello della pagina "Noi che amiamo Nola" che ha diffuso anche la notizia della sua scomparsa.

"Ci ha lasciato un'altra figura storica della Festa dei Gigli. Persona seria, d'altri tempi che ha cambiato la scena musicale giglistica. Se oggi i Gigli si ballano con la ritmica attuale è grazie a lui, che ha dato il via ad un cambio di stile musicale. Troppe persone sono andate via senza poter rivedere la nostra Festa, persone che l'amavano come Tonino Giannino. RIP", si legge in un post Facebook