Lutto a Secondigliano: morto Tonino Fiore

Lutto a Secondigliano per la morte di Antonio "Tonino" Fiore. L'uomo era un noto commerciante del quartiere: il suo negozio di abiti da cerimonia per bambini si trova in pieno centro storico. Tanti in queste ore lo stanno ricordando e piangono la sua scomparsa. Un utente social, ad esempio, così ha scritto: "Bravissima persona molto gentile e socievole con cui parlavo molto del Napoli.Non ci posso credere.Che la terra ti sia lieve angelo di Dio.Un abbraccio a tutta la famiglia".

Oppure c'è chi addirittura lo ricorda dall'Austria: "Mi trovo in Austria per lavoro. Antonio un grande uomo passavo di la per il suo negozio mi offriva il caffè solo per salutarlo Sto malissimo per tutti gli amici che ho perso oggi. Maledetto il male che ha portato via i miei amici troppo presto non so e no ho più dove mettere le lacrime che un questo momento mi escono che Dio mi aiuti Lui mise i vestiti ai miei figli per la comunione 20 anni fa. A presto amici miei compreso te Antonio Fiore".