Lutto nel mondo del calcio: addio allo storico centrocampista

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Tonino Cinquegrana: Nato ad Afragola, 67 anni fa, Cinquegrana ha vestito le maglie dell'Afragolese, della Caivanese e della Paganese che ha guidato anche in panchina. Ricordato come una persona perbene, a Tonino sarà tributato l'ultimo saluto questa mattina 4 gennaio alle ore 12.30 nella basilica di Sant’Antonio ad Afragola, dove viveva con la moglie ed i quattro figli.

Tanti i messaggi di cordoglio per lui. L'Afragolese, ad esempio, così lo ricorda: "L’Afragolese 1944, si stringe intorno alla famiglia Cinquegrana per la perdita del caro Antonio detto “Il Furino del sud”, afragolese doc, storico calciatore professionista e stimato allenatore. Le più sentite condoglianze da parte dell’intera famiglia rossoblù".

A questo si aggiunge anche il messaggio della Palmese, altra squadra che ha allenato: "Apprendiamo della scomparsa di mister Antonio Cinquegrana. Tonino è stato sulla panchina rossonera nel campionato di Promozione 1995/96. Una delle sue ultime uscite ufficiali è stata quella nel corso dei festeggiamenti per il nostro centenario, prima che un brutto male lo attanagliasse e lo strappasse all’affetto dei suoi cari e di noi tutti. Eccelso professionista, grandissimo uomo. Ai familiari i sentimenti di vicinanza al dolore ed il più sentito cordoglio da parte della società e di Palma Campania tutta. Che Dio lo abbia in Gloria. RIP. Questo invece il comunicato della U.S. Palmese 1914".