Addio al noto avvocato Tonino Aragno, il commovente ricordo del fratello

“Se n’è andato per sempre nella notte, poche ora fa, Tonino Aragno, mio amatissimo fratello, avvocato cassazionista, uomo buono, semplice, onesto, laico e intelligente”. Così Giuseppe Aragno, attivista della sinistra partenopea e storico, nonché candidato alle elezioni politiche del 2018 e alle suppletive del 2020 sempre con “Potere al Popolo!”.

A proposito del noto avvocato il fratello scrive: “A me restano dentro i giorni vissuti assieme, quando un unico sassolino bianco segnava una gioia condivisa e quelli neri le amarezze della vita. Vivrai dentro di me, fratello, fino a quando la cesoia di Atropo chiuderà anche i giorni della mia vita”. “Al confine tra la vita e la morte mi piace credere – e piaceva anche a te – che un miracolo avvenga: là dove ora sei, dove possono andare i buoni, gli onesti e i solidali, non sono accolti i cattivi, razzisti e disonesti. Essi vanno dispersi per mare, eternamente in viaggio, eternamente respinti senza possibilità di approdo. Se tu potessi leggere quello che sto scrivendo, lo so, sorrideresti bonariamente ironico, del tuo fratello maggiore che non smette di dire sciocchezze. Queste sciocchezze sono tutto quello che ho e te le regalo, ferito a morte, eppure felice nel dolore. Felice per il dolore che non senti più”.