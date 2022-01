Addio a Tommaso De Simone, il "ginecologo volante": aveva 88 anni

Lutto a Napoli per la morte di Tommaso De Simone, pionere della motonautica napoletana. De Simone aveva 88 anni e in tanti, in queste ore, lo stanno ricordando con affetto. Tra tutti, spicca il messaggio del Circolo Canottieri di Napoli.

“La notizia della scomparsa di Tommaso de Simone mi rattrista oltre misura , un ottimo medico , un vero "marinaio" ma soprattutto un grande campione motonautico. Mosso da una grande passione ha attraversato quattro lustri di attività come pilota raccogliendo successi in molti angoli del mondo - così commenta il Presidente del Circolo Canottieri di Napoli Achille Ventura- Personalmente dal punto di vista sportivo devo tantissimo a lui quando poco più che un ragazzino mi ha portato in giro sui campi di gara , istruendomi ed inserendomi in questo complicato mondo delle competizioni".

"Con grande pazienza e competenza mi spiegava ogni cosa . Probabilmente senza la sua amicizia non sarei riuscito a coronare il mio sogno sin da bambino di diventare un pilota offshore. Mancherà a tutto il gruppo dei piloti della Canottieri e Campani ed in generale a tutto il movimento motonautico nazionale ed Internazionale . Alla famiglia ed a Paola e Fulvio tutta la mia vicinanza” Nello sport un campione riconosciuto nel mondo, nella vita è un medico ginecologo: sui media diventa per tutti “il ginecologo volante” .

De Simone ha guidato gli scafi più veloci tra gli anni ‘70 ed il duemila, ha vinto la Venezia-Montecarlo nel ‘92, più volte campione italiano ed Europeo, con oltre 100 gare effettuare un quasi 30 anni di carriera. Il suo capolavoro sportivo e il titolo mondiale Endurance del 2002 nello storico Harmsworth Trophy di Cowes, nel mare britannico; ma anche il bronzo mondiale del 1978 in offshore a Mar de la Plata, in Argentina. Poi la svolta organizzativa nel ‘98, De Simone da vita alla Napoli-Montecarlo diventata più negli anni Capri- Montecarlo diventata negli anni uno dei classici della motonautica internazionale. L’ultimo saluto sarà possibile mercoledì 2 febbraio alle ore 16.00 presso la Chiesa dei Gesuiti a Napoli in via Petrarca

.