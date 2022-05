Dramma in pieno centro: titolare del noto bar morto di infarto

Dramma a Marano dove oggi pomeriggio il titolare di un noto bar è morto. Poco dopo le ore 15 il titolare del bar "Caffè Ciro", in via Svizzera, è stato colpito da un malore e non si è più ripreso. Immediati i soccorsi del 118, ma all'arrivo dei medici per l'uomo già non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione. La notizia ha subito fatto il giro della città lasciando senza parole quanti conoscevano la vittima.

Tra i messaggi di cordoglio c'è quello del consigliere regionale Pasquale Di Fenza. "Esprimo le mie commosse condoglianze alla famiglia per la dipartita di una persona umile e grande lavoratore", ha detto a NapoliToday.