Muore tifoso della squadra locale, in 50 ai funerali

Indagini dei carabinieri a Ercolano per identificare i partecipanti ad un funerale di un noto tifoso della squadra locale, durante il quale sarebbero stati intonati cori ed accesi fumogeni.

L'estremo saluto al 41enne, morto per cause naturali, si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria a Pugliano. All'uscita del feretro si sono radunate una cinquantina di persone, che sono in corso di individuazione per il presunto mancato rispetto delle norme anti Covid.