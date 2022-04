Giù dal balcone: muore napoletano di 73 anni

Un uomo di 73 anni, F. B., originario di Caivano, provincia di Napoli, è morto dopo un volo dal balcone del terzo piano della sua abitazione, a Caserta. A ritrovare il corpo, riverso in via Roma, a Caserta, sono stati i passanti, intorno alle ore 20 del 15 aprile. Inutile l'intervento del 118, i cui operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Tutto fa pensare che si tratti di suicidio anche se nell'abitazione di F. B., i carabieri non sono hanno rinvenuto messaggi d'addio per amici e familiari. Per approfondimenti e dettagli sulla notizia segui Caserta News.