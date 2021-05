Tragedia in mare, il sub disperso non ce l'ha fatta: ritrovato senza vita

Dopo meno di 24 ore sono terminate le ricerche del sub disperso, da ieri, nelle acque antistanti l’approdo Borbonico in località Favorita del Comune di Ercolano. Il suo corpo purtroppo senza vita è stato ritrovato alle ore 14 circa di oggi.

A trovare F.C., 53enne, è stato il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, a bordo del battello pneumatico A57. La salma è stata successivamente sbarcata nel porto di Torre del Greco, dove la locale Autorità Marittima ha proseguito le conseguenti attività rito.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca erano iniziate nel tardo pomeriggio di ieri 22 maggio, a seguito della segnalazione del titolare di un lido del posto. Questi aveva notato la presenza di una borsa e di un paio di scarpe lasciate incustodite sul prospiciente tratto di spiaggia libera. Inizialmente condotte e coordinate dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con l’impiego della motovedetta SAR 890 di Napoli, le attività di ricerca sono poi passate, in seconda situazione operativa, sotto la direzione ed il coordinamento diretto del IV Maritime Rescue Sub Center della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Napoli.

Sono proseguite, senza sosta, con il coinvolgimento della componente aerea navale e subacquea della Guardia Costiera, mediante l’impiego congiunto di un elicottero (con strumentazione per l’avvistamento notturno), di una motovedetta SAR e di personale del Nucleo Subacqueo della stessa Guardia Costiera di Napoli. In concorso e sempre sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono intervenuti anche i sommozzatori del Nucleo Sub dei VV.FF. di Napoli, nonché un elicottero ed un mezzo navale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli.