Addio al giovane Angelo: studente della Suor Orsola Benincasa

Lutto alla Suor Orsola Benincasa per la morte del giovanissimo Angelo, studente di Economia Aziandale. A dare l'annuncio della sua morte è stato il rettore Lucio d'Alessandro che ha anche predisposto il rispetto di tre minuti di silenzio in suo ricordo. "È con immenso dolore che l’Ateneo Suor Orsola Benincasa partecipa con la comunità universitaria e la cittadinanza alla scomparsa del giovanissimo studente Angelo venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e alla stima di docenti e colleghi con i quali frequentava i corsi del primo anno di Economia Aziendale.

Nell’associarsi al lutto della famiglia, l’Ateneo osserverà nella giornata di domani mercoledì 28 aprile alle ore 12:00, in tutte le classi sia in presenza che a distanza e in tutti gli uffici, tre minuti di silenzio in ricordo di Angelo. Le lezioni del primo anno di Economia Aziendale saranno sospese in segno di lutto per la giornata di domani".