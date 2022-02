Muore l'avvocato Stefano Sgueglia: due ore prima si era spento il fratello

La famiglia Sgueglia è statra devastata ieri da un doppio terribile lutto. A perdere la vita, due ore dopo il decesso dell'amato fratello, Stefano Sgueglia, stimato avvocato di Casoria. I funerali del libero professionista si terranno domani 8 febbraio presso la chiesa San Paolo alle pre 11.00.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici ed ex compagni di scuola e Università di Stefano Sgueglia. Tra questi quello di Michela Rostan, membro della Camera dei Deputati: "Te ne sei andato caro Stefano, amico mio. Ieri mattina come facevi ogni giorno mi hai scritto “ti voglio bene”. Me ne volevi così tanto da non dimenticare mai di ricordarmelo. Eri una persona dolce e sensibile nonostante la tua sofferenza. Una grande dignità ha accompagnato la tua vita e il tuo lavoro. Avrei voluto fare di più per te. Mi mancherai troppo, trovavi sempre le parole giuste per farmi stare bene e starmi accanto. Ora non riesco nemmeno ad esprimere ciò che provo. So solo che hai lasciato dentro me un vuoto enorme. Ti porterò sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere. Ti voglio bene Ste’. Riposa in pace amico mio".