Tragedia in stazione, uomo si accascia a terra e muore: era appena sceso dal treno

Tragedia alla stazione di Aversa, un uomo, residente a Giugliano in Campania, poco dopo essere sceso dal treno ha accusato un improvviso. Arrivava da Genova poco prima delle otto di questa mattina e per lui non c'è stato niente da fare.

Vano il ricorso al 118, l'uomo è spirato pochi minuti dopo il suo arrivo in stazione.

Sul posto anche la polizia.