Tragedia al lavoro, trovato senza vita un dipendente di una nota azienda

E' stato trovato senza vita un 58enne, dipendente dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, negli uffici in cui lavorava. A trovare il cadavere alcuni addetti all'apertura mattutina ieri.

Attesa per l'autopsia al fine di accertare le cause della morte, che potrebbe risalire a diverse ore prima del ritrovamento. L'ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. In azienda sono intervenute anche le forze dell'ordine.