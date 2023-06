Tragedia al Lido Nettuno a Torre Annunziata. Guido Vitiello è morto mentre era steso al sole in spiaggia. Il 68enne, molto conosciuto in città, era un vigile urbano in pensione.

Immediati i soccorsi dello stabilimento balneare e del 118, per Vitiello non c'è stato niente da fare. Fatale secondo quanto trapela un malore improvviso al cuore.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio sui social.