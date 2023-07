Tragedia in spiaggia in Sardegna, muore insegnante campano

Un turista di Castellammare di Stabia, Ugo Mario Criscuolo, 79 anni, professore di greco in pensione, è morto ieri sera intorno alle 19,30 a Geremeas, spiaggia situata nella parte orientale della Sardegna. Fatale un malore, forse causato dal forte caldo, mentre era disteso sul lettino.

Immediata la richiesta di soccorsi degli altri bagnanti e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Per il 79enne, però, non c'è stato niente da fare.

In queste ultime settimane la Sardegna sta facendo registrare temperature ben al di sopra dei 40 gradi. Il professor Criscuolo è la terza vittima sull'isola nella giornata di ieri per malore in spiaggia.