Tragedia in spiaggia: muore turista a Ischia dopo essersi tuffato in acqua

Non ce l'ha fatta il turista che ha accusato un malore sulla spiaggia di Cava Grado a Sant'Angelo. L'uomo si è sentito male subito dopo essere entrato in acqua.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 per prestargli soccorso, ma non c'è stato nulla da fare per tenerlo in vita.

Si attendono le decisioni del magistrato sull’eventuale rimozione della salma, come riporta Isola Verde tv.