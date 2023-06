Forio, tragedia sulla spiaggia di San Francesco: muore un turista

Un turista 58enne ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di San Francesco a Forio. L'uomo era giunto da meno di 24 ore sull'isola.

Vani i soccorsi per salvargli la vita, chiamati da alcuni bagnanti che si erano accorti del malore che stava colpendo il 58enne. Il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del turista dopo le opportune manovre di rianimazione messe in atto nel tentativo di far ripartire il cuore.