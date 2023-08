Si sente male in spiaggia: turista napoletano muore nel giorno del suo anniversario di matrimonio

Un giorno di vacanza si è trasformato in una tragedia. Michele Pompeo Pannone è deceduto sabato scorso sulla spiaggia di Serapo. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il signor Michele, 81 anni, era sceso in spiaggia ed era pronto a festeggiare l'anniversario di matrimonio con la moglie.

L’anziano, come riporta LatinaNews, è entrato in acqua per farsi un bagno quando si è sentito male. Immediati i soccorsi con i bagnini che hanno portato fuori dall'acqua il signor Michele. Sulla spiaggia erano anche presenti alcuni medici, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lutto ad Afragola dove il signor Michele era molto conosciuto.