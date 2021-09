Tragedia a Ischia, muore turista dopo un tuffo in acqua

Ad avvistare il corpo senza vita del 75enne i bagnanti presenti in quel momento in spiaggia

Un turista pugliese 75enne è morto nel mare della spiaggia del Convento di Casamicciola. Era in vacanza con amici in un albergo isolano. Subito dopo la colazione aveva deciso di recarsi in spiaggia per un bagno di prima mattina, quando è stato visto in balia delle onde esanime da altri bagnanti.

Il corpo ormai senza vita dell'uomo è stato recuperato dagli operatori del lido. L'ipotesi più accreditata è quella di un improvviso malore. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ischia e i Vigili Urbani di Casamicciola Terme.