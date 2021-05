A Sorrento un bambino di 11 anni è morto dopo essere caduto dal balcone del terzo piano di un palazzo situato a pochi passi dal centro di Sorrento.

Sul posto, in via San Renato sono giunti i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno eseguiti i rilievi ed effettuato i primi accertamenti per stabilire i motivi della caduta.

La morte del ragazzo ha scosso pesantemente tutta la città.