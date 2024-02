Trovato cadavere in un'abitazione: morto da almeno una settimana

Il cadavere di un giovane di 30 anni è stato trovato in un'abitazione a Torre Annunziata. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione locale che erano andati nell'appartamento di via Cavour per notificargli un atto.

Il cadavere del 30enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e secondo una prima ricostruzione il decesso potrebbe risalire ad almeno una settimana fa. Il giovane viveva da solo con il suo cane ed era malato di diabete.

Potrebbero essere gli effetti della malattia ad avere causato il decesso. Proprio l'animale ha allarmato i militari abbaiando il continuazione.