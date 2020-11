Accoltellato e ucciso in pieno centro: la vittima è Simone Frascogna

Si chiamava Simone Frascogna il 19enne ucciso a coltellate ieri sera a Casalnuovo sul corso Umberto I, in pieno centro. Vano il trasporto d'urgenza al Cardarelli, per Simone non c'è stato nulla da fare.

Ferito anche l'amico 18enne (15 giorni di prognosi, ma già dimessoo) che si trovata con lui al momento dell'aggressione compiuta da tre persone. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di futili motivi legati alla viabilità. Il 19enne era incensurato.

Indagano i carabinieri della tenenza di Casalnuovo.

"Prenderemo gli assassini"

"Non si può morire quando si ha ancora tutta la vita davanti. La città vive una delle giornate più tristi della propria storia. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce degli assassini di Simone e e le telecamere del Comune hanno ripreso gli assalitori e la loro auto". Così il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.

Cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Simone Frascogna, dipinto da tutti come un ragazzo educato e un grande appassionato di sport. Ne riprendiamo uno postato su Facebook dai titolari della palestra frequentata dal 19enne: "Mancherà sul Tatami il tuo sorriso, la tua educazione, il tuo saper aiutare i compagni, la tua voglia di vivere.... non mancherà il tuo ricordo quando saliremo sul nostro Tatami. Ciao Simone, forse stasera avremmo dovuto essere altrove...... Asd Charles Gym si unisce al dolore della Famiglia per la perdita dell' atleta Simone Frascogna".