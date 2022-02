Lutto nel Napoletano, Sergio ucciso da un infarto: lascia la moglie

Lutto a Giugliano per la morte di Sergio Sanna. Il noto architetto, 54 anni, è stato stroncato da un infarto che lo ha colpito in casa senza lasciargli alcun scampo. Sanna, che lascia la moglie, viene ricordato come una persona perbene e sempre disponibile.

Tanti i messaggi per lui che, in queste ore, stanno comparendo sui social. Lo ricordano soprattutto i coleghi che esprimono vicinanza a tutta la famiglia. L'ultimo saluto a Sergio verrà dato oggi quando, nella chiesa San Pio X a Giugliano, alle ore 16, verranno celebrati i funerali.