"Si è spento il sorriso ma non il suo dolce ricordo". Addio all'avvocato Sergio Mottola

Si è spento a 73 anni l'avvocato penalista del foro di Napoli Sergio Mottola. Da qualche tempo aveva dei problemi di salute che hanno portato al decesso.

La nota di cordoglio della Camera Penale di Napoli; "Si è spento il sorriso, ma non il dolce ricordo di un avvocato militante, sempre presente nelle aule di giustizia, generoso e disponibile con tutti. È stato un esempio per le nuove generazioni, in prima linea nella difesa dei suoi assistiti, con il garbo e la simpatia come segni distintivi. A Luca ed alla famiglia giunga l'abbraccio commosso della comunità dei penalisti napoletani per la perdita del collega Sergio Mottola".

Ecco anche il ricordo per il collega scomparso da parte di Alfredo Sorge, penalista, consigliere dell’ordine degli avvocati di Napoli: "La famiglia dei giuristi partenopei piange per la scomparsa dell’Avvocato Sergio Mottola: con Lui, perdiamo un Signor Avvocato, un Uomo leale e generoso, un Amico sincero. Ho avuto l’onore di lavorare assieme a Sergio in alcune complesse difese e posso testimoniare di aver conosciuto un professionista preparato in maniera esemplare, in grado di individuare con immediatezza i problemi sostanziali e processuali della vicenda giudiziaria affidatagli, di saper valutare con estrema competenza le diverse problematiche che il processo penale presenta - segnatamente per l’imputato in regime detentivo - e di trovare sempre la soluzione più giusta per il cliente. E tale soluzione veniva con costante successo esposta al Magistrato con garbo pari alla sua naturale signorilità, anche grazie alla grande stima che gli stessi Magistrati gli attribuivano, confrontandosi con Lui con la certezza di dialogare con un valoroso Avvocato la cui lealtà era siglata dal suo sorriso, da quel sorriso che già inizia a mancare a tutti. Abbraccio per l’ultima volta il caro Sergio e rivolgo alla famiglia ed in particolare al giovane e già apprezzato Collega Luca, che riceve il testimone dal Suo Papà, le mie più sentite condoglianze".