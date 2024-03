Addio a Sergio Miccù, presidente dell'Associazione pizzaiuoli: fissati i funerali

Il mondo "della pizza napoletana" piange Sergio Miccù, venuto a mancare all'età di 70 anni. Miccù, presidente e fondatore dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani. negli ultimi anni è stato il promotore di diverse iniziative a difesa di uno dei piatti più famosi e amati del mondo.

Nel 2004 ha avviato le procedure per il riconoscimento europeo della Stg, Specialità Tradizionale Garantita, alla Pizza Napoletana e nel 2017 è stato protagonista dell'iter che ha portato al riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco. Sotto la sua presidenza, l'APN, fondata nel 1988, ha formato tanti giovani che oggi sono protagonisti dell'arte della pizza in tutto il mondo.

Data e ora dei funerali

In un post comparso sulla pagina social dell'APN sono stati comunicate data e ora dei funerali. Questo il testo: "Hai saputo toccare la vita di tutti con gentilezza, altruismo e generosità. Sapevi illuminare l'anima di chiunque avesse la fortuna di conoscerti: avevi un dono speciale, quello di creare legami autentici con le persone.

La tua esistenza ha reso infinita la bellezza di un padre, di un nonno, di un'Arte che il mondo riconosce e rispetta. Il tuo cuore e le tue mani non finiranno mai di costruire amore. Per sempre, Sergio. I funerali del nostro amato presidente si terranno sabato 23 marzo, ore 16:30, presso la chiesa di Santa Maria Libera Nos a Scandalis, via Santa Maria, 47, Quarto (Na)".

Il ricordo degli amici

La notizia della morte di Miccù ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lui anche sui social. Alcuni di questi portano le firme di pizzaioli illustri che portano Napoli e la pizza in tutto il mondo.

Gino Sorbillo ha scritto: "Una bruttissima notizia. Grazie Sergio Miccù per tutto quello che hai fatto per la Pizza Napoletana nel mondo come Presidente dell’ APN - Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Tutto il mondo pizza non ti dimenticherà mai. R.I.P amico mio di lunghe battaglie con e per la pizza".

Queste, invece, le parole di Don Antonio Starita: "Una grave perdita, un amico di tante battaglie, vinte, per la difesa e il riconoscimento della Pizza Napoletana nel mondo".