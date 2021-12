Addio a Sergio D’Anna: apprezzato editore ed ex vicesindaco

Lutto a Casoria per la morte di Sergio D’Anna, 68 anni, editore molto apprezzato. La sua passione per l’editoria ha trovato la sua massima espressione nella nascita della libreria omonima che da decenni è punto di riferimento nell’intera provincia di Napoli.

Tanti i messaggi per lui che, in passato, ha rivestito anche la carica di vicesindaco. Vittoria Caso, ad esempio, scrive: “La notizia della dipartita di Sergio D'Anna, un vero gentiluomo dell'imprenditoria e dell'editoria, punto di riferimento per il nostro territorio, persona dal gran cuore, mi addolora profondamente, una lama nel cuore. Stringo in un forte abbraccio il figlio Giuseppe, le figlie, la moglie ed esprimo vivo cordoglio anche a nome di Clarae Musae, che perde un sostenitore della cultura e dell'associazione ex alunni del Garibaldi”.

Un messaggio di cordoglio è stato condiviso anche da Tommaso Casillo, ex presidente del Consiglio regionale, e dal sindaco di Casoria Raffaele Bene che così scrive: “Ho appreso con grande sgomento la notizia della nascita a nuova vita del caro amico Sergio D’Anna. E’ stato più volte consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Uomo garbato, determinato, sanguigno e profondamente innamorato di Casoria. Sempre affettuoso nei miei riguardi e pronto a darmi consigli. Padre amorevole, legato a straordinari valori familiari. A tutta la famiglia, alla moglie, ai figli ed in particolare al caro Giuseppe, un fraterno abbraccio. Ciao Sergio”.