Dramma in città: Sergio si sente male e muore mentre è solo in casa

Tragedia a Castellammare di Stabia dove un uomo di 51 anni, Sergio Aiello, è morto mentre era da solo in casa. Sergio aveva la febbre e problemi respiratori quando ha contattato il 118. Purtroppo, però, è morto prima dell'arrivo dei sanitari. Sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Intanto la notizia ha gettato nello sconforto l'intera città. Sono tanti i messaggi per lui anche sui social. ."Paradiso potevi attendere, magari potevi dare invece di prendere...... ma la vita è cosi TU sai scegliere sempre il meglio , a costo di lasciare tutti noi senza parole. Sorriso smagliante, gentilezza da vendere, anima bella, ho avuto il piacere di far parte della tua vita, TU hai arricchito la mia .... La musica, la pittura, il calcio , la voglia di vivere..... ciao amico mio", scrive Massimo.

O, ancora, c'è il messaggio di Aniello: "Ciao Sergio Aiello ,sei stata una delle persone più educate , gentile e rispettose che io abbia mai conosciuto.

Questo mondo non ti meritava R.I.P.".