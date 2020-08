Shock durante l'escursione, muore scout: aveva 16 anni

Quella che doveva essere una serena e affascinante escursione si è trasformata in una tragedia. Il gruppo di scout partito, dopo averlo raggiunto, il Faito, si è diretto in direzione Conocchia puntando sulla Caserma Forestale verso Positano. Prima di arrivare a destinazione, però un 16enne di Torre del Greco ha accusato un malore, accasciandosi a terra. Il giovane è stato soccorso dall'elisoccorso e trasportato d'urgenza al Ruggi di Salerno, dove non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Tragedia

La Procura di Torre Annunziata indaga sull'accaduto. Poche ore prima della partenza gli scout avevano pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto prima della partenza, corredata da frase: "Contro ogni aspettativa anche quest' anno si parte, col cuore pieno di gioia, gli occhi pieni di speranza... pronti a rimetterci in strada".

Niente lasciava presagire quello che poi sarebbe accaduto.