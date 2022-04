Impatto violento con l'autocompattatore: Gennaro muore schiacciato

Tragedia questa mattina all'alba a Somma Vesuviana dove un uomo è stato schiaccato dall'autocompattatore che stava conducendo. Gennaro De Falco - questo è il nome della vittima - stava terminando il giro mattutino quando, nei pressi di via del Cenacolo, il suo mezzo è stato travolto da un'auto in corsa. Nell'impatto Gennaro è stato sbalzato dall'abitacolo e, nel ribaltarsi, il mezzo lo ha schiacciato.

Immediati i soccorsi, ma per lui purtroppo non c'era già più nulla da fare. Gennaro, molto conosciuto in città, lascia la moglie Margherita e il figlio Alfonso. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno: "Un grave lutto ha colpito la famiglia di Igiene Urbana e l’intera comunità di Somma Vesuviana. Siamo vicini ai familiari di Gennaro De Falco, alla moglie Margherita e al figlio Alfonso per la grave perdita. Lo conoscevo personalmente, persona mite e buona, sempre gentile e garbato. Era diventato un amico. Riposa in Pace Gennaro, che la terra ti sia lieve".