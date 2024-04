Città in lacrime per la morte di Saverio: addio al giovane papà

Lutto a Marigliano per la prematura scomparsa di un giovane papà. L'intera comunità cittadina in queste ore, infatti, piange Saverio Ardolino. Non si conosce la causa della morte del 48enne, ma ad ucciderlo sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da mesi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal Santuario Madonna della Speranza.

"La Comunità francescana del Santuario Madonna della Speranza Marigliano, dopo aver elevato al Signore numerose preghiere e suppliche in questi mesi per il nostro fratello SAVERIO ARDOLINO lo affida ora alle braccia misericordiose del Padre. Alla moglie, ai figli, a Salvatore e Rosa, l'affetto e la vicinanza dei frati e dei fedeli tutti. La S. Messa esequiale avrà luogo mercoledì 24 aprile alle ore 10:30 presso il nostro Santuario", si legge in un post. Tanti i commenti in suo ricordo e di cordoglio per la sua famiglia.