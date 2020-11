Agguato nella notte a Napoli, muore un 24enne

Un uomo di 24 anni, Benvenuto Gallo, è stato ucciso nella notte appena trascorsa, a Napoli. L'uomo è stato trasportato alle 4 circa al Cardarelli di Napoli in seguito a ferite provocate da colpi d'arma da fuoco alla nuca. Ferite che sono state fatali al 24enne, che è morto poco dopo il ricovero. Il giovane è stato accompagnato in ospedale da alcuni conoscenti. L'agguato - secondo i primi accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Stella, riportati dall'Ansa - sarebbe avvenuto in Via Comunale della Luce - quartiere San Pietro a Patierno.

Qui i militari hanno trovato tracce di sangue. Indagano ora i Carabinieri della Compagnia Stella, per ricostruire la dinamica.