E' morto "Masticella", il sindaco: "Persona schietta, vera e autentica"

Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, piange la scomparsa di Salvatore Schiano di Cola, presidente del Centro Anziani di Casevecchie.

"Mi addolora profondamente aver appreso che è venuto a mancare il nostro presidente del Centro Anziani di Casevecchie, Salvatore Schiano di Cola, noto a tutti come Masticella, una persona schietta, vera ed autentica, che ha dato tanto al nostro Comune in termini di entusiasmo, idee e proposte. Gli ho fatto visita pochi giorni fa all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove con il suo caratteristico e contagioso entusiasmo mi aveva prospettato tante idee per Monte di Procida, per i Centri Anziani e per la terza età, non le dimenticherò mai e prometto che cercheremo di portarle avanti tutti insieme. La comunità di Monte di Procida lo ricorderà sempre, senza mai dimenticare il suo impegno e la sua determinazione per costruire una Monte di Procida migliore. Esprimo le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia che abbraccio affettuosamente, ai suoi tanti amici e a tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare la sua genuina vitalità".