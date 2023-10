Addio a Salvatore Scamardella: "ambasciatore" delle bellezze dei Campi Flegrei

Lutto nella zona dei Campi Flegrei per la morte di Salvatore Scamardella, per tutti "ambasciatore delle bellezze" della zona. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi per lui.

La Pro Loco di Bacoli, in un post, ha scritto: "Le Pro Loco di Bacoli e di Monte di Procida si uniscono al dolore dei familiari di Salvatore Scamardella. Le comunità intere di Bacoli e Monte di Procida con immenso dispiacere perdono un ambasciatore delle loro bellezze e delle loro tradizioni Salvatore da tempo immemore e con professioni, ruoli ed incarichi diversi ha sempre promosso il territorio, il patrimonio culturale e le peculiatità flegree. Negli ultimi tempi come consigliere delegato al Turismo della Pro Loco di Bacoli e membro attivissimo della Pro Loco Monte di Procida. Ciao Salvatore, mancherai sicuramente a tutta la comunità. La Pro Loco Città di Bacoli".

Un messaggio è stato condiviso anche da una sua conoscente, Clementina: "Ho appena appreso della morte del nostro carissimo Salvatore Scamardella: una persona perbene, amante della natura e delle cose belle. Apprezzava la semplicità; spesso postava foto meravigliose e, pochi giorni fa, pubblicando un tramonto, ha aggiunto questa didascalia "pensavo di mettere una colonna sonora tipo Vangelis Enigma ... ma poi ho preferito il silenzio davanti a questo delicato tramonto. Spesso il silenzio è la colonna sonora più toccante". Si rammaricava, Salvatore, perchè molte persone non erano in grado di " provare emozioni".

Un vero peccato, commentava - "Quante cose ci perdiamo, Non viviamo emozioni che renderebbero la giornata più leggera e ci farebbero amare di più il mondo." Caro Salvatore, concludevi quasi sempre i tuoi discorsi così -" Bello fermare i momenti che precedono l'arrivo della notte." Oggi intorno a te è tutto buio, ma tu continua a illuminare le nostre vite! ti ho voluto bene e te ne vorrò ancora! un abbraccio alla moglie, ai figli, ai fratelli e a Gelsa, unica sorella e amica mia carissima da sempre!".