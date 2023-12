Addio a Salvatore Russo, il commovente messaggio della moglie: "Aiutami ad andare avanti senza te"

Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura morte di Salvatore Russo. Russo, 39 anni, originario di Torre del Greco, è stato portato via da un brutto male contro il quale ha combattuto con tutte le sue forze. Il giovane giornalista, per anni alla direzione di VesuvioLive, lascia la moglie Claudia - anche lei giornalista - e la piccola Sofia. I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa dell'Immacolata a Santa Maria Capua Vetere dove viveva.

Il messaggio della moglie Claudia

Sui social la moglie Claudia, con la quale è convolato a nozze nel 20919, ha condiviso un'emozionante messaggio per il giovane marito, cogliendo l'occasione per irngraziare tutti della vicinanza. "A te che non piaceva perdere alla fine ti sei dovuto arrendere a questa terribile e devastante malattia. Ora però aiuta me a vincere questa guerra chiamata "vita" e ad andare avanti senza di te. Te ne sei andato il giorno di Santa Lucia, la santa della luce. Io non ho molta fede, ma se davvero esiste un qualcosa oltre la morte mi piacerebbe credere che questo sia un segno", ha scritto.

"Persona buona, dall'animo nobile"

"Oggi tutti mi hanno parlato di te come una persona buona, dall' animo nobile. Ma tanto io lo sapevo già. Aspettami Salvatore Russo Ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino in questo tragico periodo, chi solo oggi ha appreso la notizia dedicandomi un pensiero prezioso e soprattutto vorrei ringraziare chi si è comportato male perché mi ha fatto capire cosa non vorrei mai essere. Per il resto esiste il karma. Grazie da parte mia e di Sofia", si legge ancora nel post.

La redazione di NapoliToday manifesta il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del giovane collega ed esprime le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari e in particolare alla moglie Claudia e alla figlia Sofia.