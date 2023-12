Addio a Salvatore 'tatuatore': "Ora colorerai il paradiso"

Salvatore Renzimucco di Giugliano è morto a soli 32 anni. Era un apprezzato tatuatore. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore per ricordarlo.

Quando ti svegliano con una notizia del genere rimani scostante... ho avuto l’onore di conoscerti tempo fa’, sei entrato in casa mia e non ero a conoscenza del tuo problema ma nonostante ciò non ha mai intralciato nel tuo ambito lavorativo, anzi ti ha fortificato.È brutto venir a sapere della scomparsa di una persona anche se ci hai parlato, scherzato poco...quelle poche ore che io e le mie sorelle ti abbiamo conosciuto ci domandavamo solo “ma che forza che avrà”. Ora colorerai il paradiso". E' uno dei post scritti sulla bacheca dello sfortunato 32enne scomparso.

"Una persona come poche una dolcezza infinita una notizia che ha spiazzato tutti r.i.p. Angelo dai forza ai tuoi familiari resterai per sempre nei nostri cuori e soprattutto inciso sulla nostra pelle", è un altro dei messaggi per Salvatore sui social.