Lutto nel napoletano: Salvatore ucciso da un malore improvviso

Lutto a Marano per la morte di Salvatore Puglia. Salvatore, 64 anni, storico dipendente dell'ufficio postale di via Nuvoletta, sarebbe stato ucciso da un malore improvviso. Grande dolore in città dove tutta la comunità, in queste ore, si stringe alla moglie Patrizia, la figlia e ai nipotini.

Per lui, molto apprezzato per la sua professionalità, anche tanti messaggi di cordoglio sui social. L'ultimo saluto a Salvatore questa mattina nella Parrocchia "San Ludovico D'Angiò" a Marano.