Lacrime e dolore per Salvatore, ucciso da un brutto male: lascia la moglie e il figlio

Lutto a Frattamaggiore per la morte di Salvatore Pezzella. L'operaio, originario del Napoletano, ma residente a Sant'Arpino, è stato portato via da un beutto male. Lascia la moglie Rosa e il figlio Giuseppe che, in queste ore, lo hanno ricordato anche sui social.

“Mi hai lasciato sola tu che mi chiamavi in continuazione senza tregua come se per noi gli anni non fossero mai passati. Mi piace pensare che forse sarai in compagnia dei nostri tre angioletti che noi desideravamo sempre e ci abbiamo sempre provato a dare compagnia a Giuseppe”, si legge in un post.

Poi, la moglie Rosa, ha pubblicato un altro post: "Mi sento in dovere di ringraziare oltre la famiglia e gli amici tutti i cittadini che hanno onorato in grande Salvatore Pezzella. Vita mia ti amavano tutti e si è visto e come disse Padre Pio "farò più rumore da morto che da vivo" e tu lo hai fatto. Ci stava tutto Sant'Arpino".