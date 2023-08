Lutto nel quartiere: Salvatore è morto a 23 anni

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte prematura di Salvatore Marchitelli. Salvatore aveva solo 23 anni. Non si conoscono le cause del decesso, ma sui social sono diversi i messaggi per lui. Salvatore lascia la mamma, il papà e tutti i parenti e gli amici che in queste ore lo piangono.

I funerali oggi, sabato 26 agosto 2023, nel santuario eucaristico di San Pietro Apostolo in piazza Giovanni Guarino. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente nel quartiere e in tanti si stringono alla famiglia in questo grande momento di dolore.