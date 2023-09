Il mondo dello spettacolo piange Salvatore Illiano Pogliana: l'artista ucciso da un brutto male

Lutto nel mondo dello spettaclo per la morte di Salvatore Illiano Pogliana. L'artista è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Tra i tanti messaggi per lui c'è quello del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Queste le sue parole: "Hai lottato, come un leone. Perderti, amico mio, è un grande dolore. L’unica gioia, è che hai smesso di soffrire. Bacoli perde un uomo straordinario. Salvatore Illiano. Pogliana. Un artista che tanto ha amato la sua terra, la sua gente. Hai sprigionato energia fino all’ultimo secondo della tua vita. Ti sei donato alla tua città, interamente. Senza freni. Con la passione di sempre. Ti sei donato alla gente di questa nostra comunità, come se ognuno tra noi fosse tua sorella, tuo fratello. O un tuo figlio.

Di te, porterò dentro il sorriso. Bellissimo. Di te, porterò dentro il coraggio, la tenacia, il profondo sentimento di giustizia sociale. Di te, porterò dentro la risata fragorosa, genuina. Di te, porterò dentro il rispetto verso l’altro e la straordinaria voglia di vivere. Nonostante tutto, contro qualsiasi ostacolo. Abbiamo condiviso tante gioie, speranze, conquiste, sofferenze. Abbiamo condiviso pezzi indimenticabili di vita. Ma non ti perdo Salvatore. No, ne sono certo che non ti perderò mai. Non ti perderemo mai. Sarai in Villa, al Chioschetto.

Sarai in piazza a lottare. Sarai su un palco a recitare. Bello, impetuoso. Travolgente. Sarai nella tua Casa della Cultura. Quella per cui, insieme a tanti altri, tanto ho combattuto. Perché la volevi tu. E non per te. L’hai voluta tu. Per darla a tutti. Alle associazioni, ai volontari, alla gente. Sarai sulle spiagge liberate, ed i lungomari restituiti al popolo. Sarai sempre lì, ad ammirare i panorami mozzafiato che abbiamo restituito ad ogni cittadino. Salvatore, ti ringrazio. Da sindaco di questa città, in rappresentanza del popolo di Bacoli. Perché siamo fieri di essere tuoi concittadini. Bacoli, madre di tutti noi, ti è assolutamente riconoscente. I bacolesi, i flegrei, piangono un loro fratello. Resterai sempre nel mio cuore.

Mentre festeggiamo per le battaglie da fare, e da farsi ancora. Mentre esaudisco il tuo ultimo desiderio. Quello di unirti un matrimonio con la tua Linda. È stata una sofferenza atroce vederti così. Ma saperti felice, nei giorni del più è stato un grande onore. Mentre siamo insieme, con Michele, Francesca, Ciro. E Peppino. Il tuo amato “Riccio”. Il nostro amato ed indimenticato onorevole. Salutamelo, con tanto affetto. E digli che mi manca, ogni giorno di più. Così come mi mancherai tanto anche tu, amico mio. “Josi, mi hai fatto arrecriare”.

Ti sento ancora, al telefono, quando ci tenevi a condividere la tua gioia per una cosa bella. Per me, il tuo incitamento, valeva più di una medaglia al petto. Sappilo. Sappilo sempre. Pogliana la smetto qui, perché mi fai piangere. E tu, con il coperto di le lacrime, non ci avresti voluto vedere mai. Le tragedie non le amavi. Inscenavi commedie. Per donarci attimi di felicità. Onore a te, guerriero. Cavaliere armato di sguardo fiero. Ed inguaribile sorriso. Ti voglio bene, Pogliana. Tuo, compagno. Tuo, Josi".