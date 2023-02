Lutto alla Grotta di Dragonara, addio a Salvatore: "Ci incantava con i suoi racconti"

Lutto alla Grotta di Dragonara per la morte di Salvatore Greco, storico volto del parco archeologico. Tanti i messaggi per lui anche sui social. Tra questi anche quello del Parco Archeologico Campi Flegrei, poi rilanciato anche dal Comune di Bacoli.

"Apprendiamo con grande dispiacere che è venuto a mancare Salvatore Greco, assuntore della Grotta della Dragonara.

In questi anni molti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e restare incantati dai suoi racconti sulla nota cisterna romana situata sulla spiaggia di Miseno, nei pressi della quale Salvatore era nato (come fieramente andava ripetendo) e che per molti anni ha sorvegliato e curato con sguardo attento e premuroso.

Ci piace ricordare la sua immensa simpatia e il suo profondo amore per la storia del territorio. Tutto lo staff del Parco archeologico dei Campi Flegrei si stringe con affetto alla famiglia".