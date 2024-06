Tragico scontro tra moto, Salvatore muore a 28 anni: fissati i funerali

Sono stati fissati i funerali di Salvbatore Fico, il giovane rimasto vittima di un grave incidente stradale sabato scorso. Il 28enne era a Villaricca in sella al suo Brera x 125 cc - con a bordo una 21enne - quando ha impattato contro una moto Bmw gsx 1200 cc con a bordo un 35enne. La tragedia è avvenuta in via Palermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che ha constatato il decesso. Trasferiti – in codice rosso, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita – gli altri due centauri. La donna è stata trasferita nell’ospedale di Pozzuoli mentre l’uomo è al Cardarelli. La salma di Salvatore è stata liberata per le esequie dopo il sequestro.

I funerali siterranno domani, alle ore 10,30, nella chiesa dello Spirito Santo nuovo di Marano.