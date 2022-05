Salvatore ucciso a 22 anni da un brutto male: era "l'anima" giovane della Festa dei Gigli

Lutto a Nola per la morte di Salvatore Ferrante. IL 22enne è stato portato via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Il giovane cuoco, molto conosciuto in città, era uno dei volti giovani della Festa dei Gigli.

Ed è proprio uno degli amici della Festa, Paolino, a ricordarlo sui social: "Un piccolo pensiero per te ho preso sta foto perché è molto bello ricordarti così.... Ti ricordi feste insieme e poi come ti chiamavo io Oh Sasà sasà jammuncen ja. .... Ora San Paolino da Nola starà sempre vicino a te tra gli angeli fa Buon viaggio... Amico mio Ora o giglio te le purtate cu te".