Lutto per la morte di Salvatore: il giovane papà lascia due figli piccoli

Lutto a Casoria per la prematura scomparsa di Salvatore Cadavere. Il 37enne, la cui morte lascia incredula l'intera comunità cittadina, lascia la moglie Valentina e due figli piccoli. Sono tanti i messagi che in queste ore vengono pubblicati per ricordarlo.

Tra questi c'è quello di Pina: "Ti ricorderò con quel grande sorriso ogni volta che dicevi Pina pettinami tu... O cadà non ci posso credere veglia sulla tua famiglia e tuoi bambini". O, ancora, quello di Laura: "Sempre col sorriso in faccia..un ragazzo educato, lavoratore, è ingiusto tutto questo..che dolore grande hai lasciato, riposa in pace".

L'ultimo saluto a Salvatore verrà dato questa mattina presso il Cimitero di Casoria - alle ore 12 - dove, poi, verranno tumulate le ceneri.